22 gennaio 2021 a

a

a

Bridgerton, la seconda stagione si farà. L'annuncio arriva direttamente da lady Whistledown, in un video. "Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione". Le irprese avranno inizio in primavera e la serie sarà sempre prodotta e diffusa da Netflix, la piattaforma on demand più diffusa al mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.