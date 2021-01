Stasera in tv 22 gennaio, su Italia 1 torna Freedom oltre il confine

22 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 22 gennaio, su Italia 1 nuovo appuntamento con Freedom oltre il confine. Continua il viaggio alla scoperta del mondo condotto da Roberto Giacobbo, inizio della puntata alle ore 21.20 su Italia 1. Si riparte dalla Sardegna, isola conosciuta in tutto il mondo anche per i nuraghi, le sue "torri di pietra", veri e propri simboli, monumenti tra i principali in Europa. Dalla Sardegna al Pincio di Roma. L'architetto Giuseppe Valadier nella prima metà dell'Ottocento unì il il colle alla Porta Flaminia e a Piazza del Popolo. Da qui al museo de Il Cairo con Zahi Hawass per un faraone, poi il museo della mummificazione di Luxor sulle tracce della leggenda del mercurio rosso. Tornando in Italia, le nostre mummie, quelle di Bonito in provincia di Avellino per l'incontro con "Zio Vincenzo". Poi Villa Ada, uno dei più bei parchi di Roma che nasconde ancora qualcosa di segreto: il bunker del Re, finalmente fruibile. Infine il Museo dell'Impossibile che racconta ancora Storie ai confini della realtà: l'idolo di Sumatra.

