The Good Doctor, nuovi episodi su Rai2: anticipazioni e trama

The Good Doctor torna oggi, venerdì 22 gennaio, in prima serata su Rai 2 con due nuovi episodi. Ecco anticipazioni e trama della serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore). Nell’episodio dal titolo "I nuovi specializzandi", Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per poi aiutarla a selezionare i migliori. Andrews deve effettuare un intervento su una minore, ma le cose non vanno esattamente come si aspettava. Shaun insulta involontariamente Lea di fronte a terze persone, il che crea un forte mal-contento nella ragazza. Grazie all’aiuto del dottor Gerin e del Dottor Glassman, però, Shaun riesce a sistemare le cose.

