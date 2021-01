Asia Argento e Fabrizio Corona, bacio su Instagram. Ritorno di fiamma?

22 gennaio 2021 a

Asia Argento e Fabrizio Corona ancora insieme? Se lo chiedono i followers, sono migliaia, che li seguono sui social. Entrambi infatti hanno pubblicato post e storie di una serata passata insieme mettendo in mostra la loro intesa.

Ha iniziato l'ex re dei paparazzi pubblicando la foto della copertina del libero "Anatomia di un cuore selvaggio" di Asia Argento. L'attrice ha pubblicato la foto del bacio scrivendo "Celebrate". Lui ha pubblicato un paio di foto della serata commentando "The show must go on". In uno scatto Corona si mostra a dorso nudo mentre mette in mostra la pancia di Asia Argento. Solo amicizia o la nascita di una nuova relazione?

