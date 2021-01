Che Dio ci aiuti 6, la new entry Pierpaolo Spollon: "Diana Del Bufalo mi soffre e con Saurino parliamo sempre di donne"

22 gennaio 2021 a

a

a

Pierpaolo Spollon è un attore emergente nel panorama della fiction italiana. Dopo il successo in Doc Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero, Spollon è la new entry nel cast di Che Dio ci aiuti, la serie di Rai1 giunta alla sesta stagione. In una intervista a tv.fanpage.it, l'attore ha parlato del rapporto con i protagonisti della fiction, a cominciare da quello con Diana Del Bufalo: "Siamo simili, io con lei mi sono trovato benissimo - ha spiegato -. Lei, invece, soffre questa cosa e non so perché. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto. Mi dispiace molto".

Nel cast anche Gianmarco Saurino: "Nonostante sia molto più famoso di me, non si è lasciato cambiare dalla notorietà - ha commentato -. Insieme spariamo una marea di caz**te, parliamo sempre di donne ma anche di cose serie. Diciamo che ne parliamo al 70%".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.