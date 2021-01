La pupa e il secchione 2021, "che esposizione!" la prova di "Sexy car wash" che infiamma la prima puntata

21 gennaio 2021 a

Tecnica e sensualità. Quattro coppie si scatenano nella prova di "Sexy car wash". E' uno dei momenti imperdibili (con voti finali) della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 andata in onda giovedì 21 gennaio in prima serata su Italia1.

Una prova bollente dove servono sensualità e capacità per arrivare a un voto finale decente. E alla fine i giudizi saranno tutti dalla sufficienza salendo verso l'alto, anche grazie alle "esposizioni" delle Pupe, come si sente in alcuni commenti mentre le immagini in tv vanno. Una prova che rimbalza prepotentemente sul web.

