Giulia De Lellis, inviata di Giortì con Gemma Galgani e un sogno: "Sanremo con Chiara Ferragni"

21 gennaio 2021 a

a

a

Momento d'oro per Giulia De Lellis. L'influencer da quasi 5 milioni di follower, dopo essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne, concorrente al Gf Vip e scrittrice da oltre 100mila copie vendute, ora è prossima al debutto al cinema e in streaming è inviata in Giortì, il docureality prodotto da Fascino Pgt che in poche settimane è diventato uno dei programmi più visti in streaming secondo la classifica stilata da Legitimate Stream. Il format, visibile su WittyTv e su Mediaset Play, vede Giulia insieme alla veterana di Uomini e donne, Gemma Galgani, in qualità di narratrici di un racconto che si focalizza sulle feste più suggestive e particolari organizzate in Italia.

Giulia De Lellis, festa a sorpresa per i suoi 25 anni: "Fiori, vino e torta del cuore". E ringrazia il suo Carlo Beretta | Foto

In una intervista a Vanity Fair, Giulia De Lellis ha risposto anche a diverse domande; tra queste due sono state quelle a provocare le risposte più interessanti. Una riguarda i soldi: "Se fanno la felicità? Non lo so, ma sicuramente rendono molto più sereni e tranquilli". L'altra una ipotetica partecipazione a Sanremo. "Sono la valletta mora? Allora vorrei come bionda Chiara Ferragni, per il festival più social di sempre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.