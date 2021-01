Belen incinta di Antonino Spinalbese, la rivelazione agli amici: "Vorrei fermare il tempo, ho tutto ciò che ho sempre voluto"

21 gennaio 2021 a

Magic moment per Belen Rodriguez, con le voci di seconda gravidanza che via via trovano sempre più conferma. La showgirl argentina, dopo Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, si appresta infatti ad accogliere il secondo figlio, frutto dell'amore con il fidanzato Antonino Spinalbese, 11 anni più giovane di lei (25 contro i 36 di Belen). Un figlio che desiderava da tempo e che finalmente è arrivato. Queste, stando a quanto raccolto dal settimanale Oggi, le parole che la Rodriguez avrebbe usato con gli amici più stretti per annunciare l'arrivo di un altro bebè: "Sono felicissima, non desideravo altro - avrebbe confidato -. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto".

Per quanto riguarda invece i familiari, l'annuncio c'è stato durante le festività natalizie, trascorse da Belen e Antonino con tutta la famiglia Rodriguez in montagna. Dopo la fine definitiva del matrimonio con De Martino, Belen ha iniziato a frequentare l'ex hairstylist (ora influencer, modello e fotografo) alla fine dell'estate e in autunno ha ufficializzato la storia. Adesso è arrivata la notizia più bella.

