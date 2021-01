L'Eredità, il giovanissimo Leonardo è il nuovo campione e vince subito 28.750 euro alla Ghigliottina con una bella Immagine

21 gennaio 2021 a

Nuovo campione e subito grande vincita a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta del giovanissimo Leonardo, 20 anni, che ha battuto al Triello, tra gli altri, anche il veterano Claudio Sorrentino. Prima del gioco finale, Leonardo ha voluto salutare i suoi amici e la sua famiglia, in particolare la sorella Irene, 10 anni. Alla Ghigliottina il neo campione si è presentato con un montepremi da 230.000 euro, sceso tuttavia a 28.750 (comunque una cifra non indifferente) dopo le parole Ritorno, Danno, Donna, Salute e Profilo.

Ma Leonardo si è detto subito fiducioso sulla soluzione, secondo lui rappresentata da Immagine. A questo punto Flavio Insinna ha illustrato di nuovo tutti i collegamenti giusti, confermando la tesi del giovane campione, che si è aggiudicato così il bottino di 28.750 euro. E Leonardo proverà ad arricchirlo già venerdì 22 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

