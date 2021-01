Francesca Cipriani, dalla storia con l'ex marito di Valeria Marini alla cotta per Can Yaman | Foto

21 gennaio 2021 a

Francesca Cipriani, all'anagrafe Francesca Cipriani D'Altorio, è un noto personaggio televisivo. Nata a Pescara nel 1984, Francesca non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per aumentare le sue forme, dal seno ai glutei. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Cipriani attualmente sarebbe single, dopo le relazioni con Simone (ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo) e Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini.

Su Instagram può contare su 1 milione di follower. Recentemente ha dichiarato di essersi presa una cotta per l'attore turco Can Yaman: nel corso di un’intervista per Rtl 102.5, la showgirl ha raccontato di aver incrociato il protagonista di Daydreamer dietro le quinte di Live Non è la D’Urso, e di avergli fatto delle avance. Ma il corteggiamento non pare aver avuto buon esito. Giovedì 21 gennaio sarà protagonista a La pupa e il secchione 2021.

