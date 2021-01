La pupa e il secchione 2021, il pupo Pucci diverte su Instagram: "Faccio il pugile. Incontri vinti? Neanche uno" | Video

21 gennaio 2021 a

Tutto pronto giovedì 21 gennaio per la prima puntata de La pupa e il secchione 2021, in onda dalle 21,20. Il conduttore è il comico Andrea Pucci, che ha voluto ricordare simpaticamente l'inizio della trasmissione anche sul suo profilo Instagram, dove può contare su oltre 400.000 follower. Pucci ha realizzato un video in cui impersona il pupo Pucci, un improbabile pugile che ha combattuto 54 incontri senza vincerne neanche uno.

Una performance social che comunque ha suscitato i sorrisi dei fan del comico e dei colleghi vip, desiderosi di trascorrere un paio d'ore di serenità vedendo il nuovo programma. Tra i commenti divertiti pure quello di Carmelo Abbate, ospite del reality.

