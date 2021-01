Il disertore, la storia del soldato nazista Walter Proska che passò con i partigiani: il libro del 1951 riscoperto solo nel 2015

21 gennaio 2021 a

La storia del soldato della Wehrmacht Walter Proska nel film Il disertore, diretto da Florian Gallenberger, giovane e promettente regista tedesco. Si tratta di una storia vera partita nell’estate del 1944, quando il protagonista abbandona il campo di battaglia per disertare e imbracciare le armi a fianco dei partigiani polacchi e dell’Armata Rossa contro l’esercito nazista. La storia è tratta dal romanzo omonimo di Siegfried Lenz, che ha una sua particolare storia e genesi. Walter è il prototipo del perfetto soldato tedesco: istruito per servire la patria ed essere fedele al Reich, combatte senza mettere in discussione gli ordini. Durante un viaggio, si innamora di una donna che conosce sul vagone in cui si trova.

Questa sparisce durante un controllo e subito dopo una squadra dell’esercito fa esplodere i binari su cui viaggia il treno. L’evento scuote la coscienza di Walter, che si rende conto dell’inutilità della guerra perpetrata dai nazisti e decide di abbandonare la propria postazione. "Sono scappato perché riesco a sopportarvi individualmente, ma come tedeschi ligi al dovere non vi sopporto. Voi tedeschi mentite talmente a voi stessi da pensare che l’abisso sia sempre un pericolo per gli altri", ha spiegato lo stesso scrittore. Nel suo libro, Lenz è riuscito a descrivere tutta l’insensatezza e la crudeltà, l’abisso di inumanità che la Germania nazista aveva creato e in cui aveva trascinato quegli uomini che erano disposti a morire per difenderla. Il libro venne nascosto per molto tempo, perché la Germania inizialmente non fu in grado di affrontare e guardare in faccia il suo passato. Lenz aveva scritto il romanzo nel 1951 ma, dopo averlo presentato a quindici editori ed essere stato rifiutato tutte e quindici le volte, si era visto etichettato come disfattista e traditore della patria. Il libro fu riscoperto nel 2015, un anno dopo la morte dell'autore, che così non ebbe la soddisfazione di vederlo pubblicato.

