Laura Cremaschi, tra i flirt quello con Andrea Perone: l'ex marito di Sabrina Ferilli

Laura Cremaschi è una showgirl italiana molto seguita sui social. Nata a Bergamo il 1 gennaio 1987, ha mosso i suoi primi passi all’interno del mondo dello spettacolo vincendo al concorso di bellezza Miss Padania. Nel 2017 la svolta nella sua carriera, rappresentata dalla partecipazione al programma Avanti un altro, il preserale di Canale5 condotto da Paolo Bonolis, nei panni della Bonas, chiamata ad ammaliare i concorrenti per farli sbagliare.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata per 5 anni (dal 2012 al 2017) con l’imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli.

