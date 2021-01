Il Cantante mascherato 2, Guillermo Mariotto: la verità sull'esclusione dalla giuria del programma di Milly Carlucci

21 gennaio 2021 a

a

a

Non l'ha presa bene. Così almeno dicevano. Lui è Guillermo Mariotto che è stato escluso da Il Cantante Mascherato, la cui nuova edizione partirà il 29 gennaio. Lo stilista 54enne non è stato confermato in giuria, a differenza degli ex colleghi Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti. Al suo posto Costantino della Gherardesca, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Si era ipotizzato un litigio tra Mariotto e Milly Carlucci smentito prima dalla conduttrice e adesso dallo stesso Mariotto che ha parlato al settimanale Nuovo e ha puntualizzato che la scelta di non far parte della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è stata presa in accordo con Milly Carlucci. Il creativo, in seguito ad un confronto con la bionda presentatrice, ha optato per una pausa dopo il grande successo di Ballando con le Stelle, finito solo lo scorso novembre. Una sovraesposizione che non piace né a Milly né a Mariotto.

Guillermo ha poi aggiunto di voler ricaricare le pile in un momento così complicato per l’Italia e per il resto del mondo: “Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.