Francesca Barra, l'ex marito è Marcello Molfino: con lui i tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. Poi l'amore per Santamaria

Francesca Barra è una giornalista e scrittrice italiana, nota anche come opinionista in tv. Nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta.

Successivamente, dal 2017, Francesca Barra si è legata all’attore Claudio Santamaria. Il 21 luglio 2018, dopo il primo matrimonio segreto a Las Vegas, la coppia è convolata a nozze a Policoro, paese di nascita della donna.

Nel maggio 2019, su Instagram, Francesca ha raccontato di aver perso il figlio che aspettava dall'attore. Durante la relazione con Santamaria, la coppia ha dovuto affrontare pure l'attacco da parte degli haters online. "Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione - ha detto in una vecchia intervista a La vita in diretta - viene additata come se avesse fatto chissà cosa".

