Carmelo Abbate, il giornalista che adora il riso e il vino rosso: talento speciale nel preparare le frittate

Carmelo Abbate è un giornalista e scrittore, volto noto anche di diverse trasmissioni, su tutte Quarto Grado su Rete4. Abbate è nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, il 5 agosto 1971 sotto il segno del Leone. Per quanto riguarda la sua vita privata, queste sono alcune curiosità sul suo conto: in una vecchia intervista ha dichiarato di amare la cucina (in particolare adora il riso) e un bicchiere di vino rosso, oltre alle serate con gli amici anche con un buon sigaro.

Durante la sua vita universitario sembra fosse davvero un talento nella preparazione delle frittate. Poi, una volta sposato, come ha dichiarato a sceltedigusto.it, ha lasciato cucinare la moglie, definita come "una cuoca eccezionale".

