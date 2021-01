Alain Delon, è morta l'ex moglie Nathalie: dal matrimonio nacque il figlio Anthony

21 gennaio 2021 a

E' morta giovedì 21 gennaio a Parigi, all’età di 79 anni, Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas, l’attrice e regista francese che dal 1964 al 1969 è stata sposata con l’attore francese Alain Delon, da quale ha avuto un figlio, Anthony Delon, divenuto anch’egli attore. L’attrice, ricordata soprattutto per il suo ruolo al fianco di Delon in Frank Costello faccia d’angelo di Jean-Pierre Melville, sì è spenta a causa di un cancro che l’ha consumata in tempi brevi. A dare la notizia della morte, è stato proprio il figlio Anthony in un comunicato diffuso dalla stampa francese, in cui assicura che la madre è morta "circondata dall’affetto dei suoi cari".

Agli occhi del grande pubblico rimane la Jane Lagrange di Frank Costello faccia d’angelo ma Nathalie Delon ha girato una trentina di film in ruoli secondari fino all’inizio degli anni ’80, tra cui L’Armata degli eroi (1969) sempre di Jean-Pierre Melville, La petroliera fantasma (1975) di Christian-Jaque, e Una femmina infedele (1976) di Roger Vadim. Nel 2006 aveva pubblicato le sue memorie. Di origine spagnola, Francine Canovas era nata il 1 agosto 1941 a Oujda, in Marocco, allora sotto protettorato francese. Arrivò a Parigi nel 1962 dopo aver lasciato il suo primo marito, Guy Barthélémy, dal quale ebbe una figlia. La giovane donna dagli occhi verdi, a 21 anni, incontrò per caso in una discoteca di Parigi Alain Delon, che era in piena ascesa e fidanzato con Romy Schneider. Ne nacque una relazione clandestina prima che Delon lasciasse la Schneider e sposasse poi Francine nell’agosto del 1964 in gran segreto. La coppia si stabilì a Los Angeles, dove un mese dopo nacque il figlio Anthony.

