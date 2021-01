Uomini e donne, Davide ancora indeciso tra Beatrice e Chiara: "Settimana difficile, deluso da come sono andate le cose" | Video

21 gennaio 2021 a

Davide Donadei è uno dei tronisti più amati nell'edizione 2020-21 di Uomini e donne, il people show in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 13,45 e condotto da Maria De Filippi. Ma con l'avvicinarsi della scelta finale - in ballo ci sono le corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi - la sua popolarità non è alta come in precedenza, a causa soprattutto della sua indecisione. E così anche le stesse due corteggiatrici, stanno iniziando a spazientirsi.

Davide si prepara alla scelta

Donadei tuttavia va avanti per la sua strada: "Questa settimana è stata difficile, sono un po' arrabbiato. Anzi, deluso da come sono andate le cose", ha sottolineato il tronista. Per Beatrice e Chiara sono i momenti decisivi in vista della scelta definitiva. Un pizzico d'ansia anche per la tronista Sophie Codegoni, indecisa tra Giorgio e Matteo: "Ultimamente faccio delle esterne e mi aspetto delle cose, puntualmente in puntata accade il contrario - ha spiegato - speriamo tutto vada bene, sinceramente più passa il tempo e più aumenta la mia paura".

