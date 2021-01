Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello spara a zero contro Tommaso Zorzi: "Solo lui si sente perfetto, è qui solo per fare carriera" | Video

21 gennaio 2021 a

Dayane Mello si confida nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Carlotta Dell'Isola e Samantha De Grenet. E in camera da letto si lascia andare a qualche stoccata nei confronti di Tommaso Zorzi: "Non mi guarda mai, sembra che si metta in competizione con me - ha spiegato la brasiliana che poi fa riferimento al rapporto dell'influencer con Rosalinda Cannavò - è un'amicizia studiata contro di me, lei non c'entra niente con lui". E Carlotta è d'accordo con Dayane: "Se si sveglia male Tommaso, è finita", ha commentato.

Dayane Mello e le critiche a Tommaso Zorzi

Dayane dà la sua motivazione: "Perché è concentrato su se stesso, non si fa carico del dolore degli altri - ha sottolineato - è qui solo per la sua carriera". Samantha dal canto suo prova a difendere Zorzi: "E' normale che a quell’età si è improntati a costruire il futuro. Avere ambizione non è un male", le parole della De Grenet. Ma Dayane resta irremovibile: "Solo lui si sente perfetto, le cose non si raggiungono con cattiveria", ha affermato la top model brasiliana.

