Walter Zenga, bordate dal figlio Nicolò: "Sono pronto a diventare padre, basta fare tutto il contrario del mio"

Continua a far discutere la faida familiare tra Walter Zenga e i figli avuti da Roberta Termali, vale a dire Nicolò e Andrea, quest'ultimo concorrente al Grande Fratello Vip 5. A intervenire stavolta è Nicolò, il primogenito, che non ha di certo parole al miele per il padre: "Mio papà è stato un papà intermittente. Ma forse intermittente è una recensione generosa: assente. Già da piccolo, quando i miei erano ancora sposati, lo vedevo di rado. In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con lui - ha sottolineato -. Non è mai stato un papà: un ciclo continuo di delusioni e speranza. Di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paure non so nulla”.

Nicolò poi prosegue: "Ho sempre pensato che fosse inadatto a fare il padre. Poi l'ho visto con i suoi due figli piccolissimi ed era affettuosissimo e presentissimo. Per lui siamo il passato, il passato da cancellare". E un'altra bordata a Walter arriva a fine discorso, sul fatto di essere pronto a diventare padre: "Credo di sapere come si fa. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento negativo - ha spiegato -: io sarò il suo contrario”.

