Fiorella Mannoia, parata di ospiti vip per l'ultima puntata su Rai1 de "La musica che gira intorno" di venerdì 22 gennaio 2021

21 gennaio 2021 a

a

a

Fiorella Mannoia torna in tv domani, venerdì 22 gennaio per il secondo e ultimo appuntamento con ’La musica che gira intorno', programma che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita, e che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Questi i nomi degli ospiti del secondo appuntamento: Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.

’La musica che gira intorno' il cui titolo omaggia la canzone di Ivano Fossati, attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella e dagli ospiti dello show, intende far "emozionare, riflettere su noi stessi, rievocare i ricordi più importanti delle nostre storie, personali e collettive".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.