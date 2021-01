Diletta Leotta, foto sexy in accappatoio su Instagram: "Quasi pronta per una super giornata di lavoro"

21 gennaio 2021 a

Diletta Leotta, foto sexy in accappatoio pubblicata sul proprio profilo Instagram. Insieme alla foto anche un breve post: "Quasi pronta per una super giornata di lavoro". Immediati migliaia di "mi piace" e commenti alla foto della conduttrice, seguitissima dai fan sui propri profili social. Lei li aggiorna con continuità, pubblicando prevalentemente foto che ne mettono in luce la bellezza e l'aspetto seducente, oltre che look sempre invidiabili, anche sui campi di calcio. In questa foto si intravedono i contorni del seno e la sensualità. Ultimamente le sono stati attribuiti flirt con il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e Can Yaman.

