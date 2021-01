Uomini e Donne, Davide Donadei: Beatrice non si presenta e con Chiara incontro col bacio. Gemma Galgani, nuovo cavaliere

21 gennaio 2021 a

a

a

Una puntata molta accesa attende gli appassionati di Uomini e Donne per oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Appuntamento su Canale 5 alle ore 14.45.

Si riparte da Gemma Galgani e anche Davide Donadei e la sua scelta fra Chiara e Beatrice terranno banco. Secondo Il vicolo delle news che fornisce anticipazioni,

La dama torinese parlerà del rapporto con Maurizio, il quale confermerà oggi la volontà di mettere fine alla loro storia. Battibecchi con Tina Cipollari e poi ecco un nuovo cavaliere che desidera conoscere Gemma.

Poi si potrebbe tornare a parlare di Davide Donadei che ha portato in esterna sia Beatrice che Chiara. La prima non si è presentata, mentre con la seconda il tronista ha fatto una esterna durante la quale si sono lasciati andare a confidenze e coccole. Alla fine Davide ha chiesto di spegnere le telecamere, probabilmente per avere la possibilità di baciarla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.