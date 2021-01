Wanda Nara e il processo per un video hard: "Ho vinto la causa contro Google e Yahoo. Vi spiego tutto" | Foto

20 gennaio 2021 a

Wanda Nara a ruota libera con i suoi oltre 7 milioni di follower. E così spunta fuori pure una causa vinta contro Google e Yahoo. Questa la domanda: "E' vero che hai battuto Google e Yahoo in un processo per un video erotico?", le chiede un fan. La showgirl e influencer argentina risponde subito: "Vero".

Successivamente in una storia su Instagram Wanda Nara entra maggiormente nel dettaglio, con la ricostruzione della vicenda: "Accusata per un video erotico la camera nazionale ha confermato una sentenza che condannava Google e Yahoo a pagare a Wanda Nara un risarcimento per la diffusione di un video intimo che ne attribuiva falsamente la partecipazione e che consentiva anche il collegamento con siti di contenuti pornografici e sessuali", si legge nella story.

"Il tribunale nella sua sentenza - si legge ancora - sottolineava i gravi danni causati alla sua persona che indubbiamente minavano l’onore della vittima".

