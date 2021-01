Belen, scatto sexy con messaggio motivazionale: "Mi rialzerò tutte le volte, continuerò a sognare" | Foto

20 gennaio 2021 a

a

a

Un vero e proprio messaggio d'amore per i suoi quasi 10 milioni di follower su Instagram. Si tratta di Belen Rodriguez, al centro delle voci di gossip per la presunta gravidanza. Lei continua a non confermare né a smentire, quel che è certo è che vuole godersi la felicità e la serenità con il suo fidanzato, l'ex hairstylist (ora influencer) Antonino Spinalbese.

L'ultimo post pubblicato su Instagram da parte della showgirl argentina tuttavia si è rivelato piuttosto enigmatico: "Continuerò sempre a sognare, a crederci, a lottare per i miei ideali, con la passione e la forza che mi hanno sempre accompagnata lungo la mia strada, non mi stancherò mai, mi rialzerò tutte le volte che sarà necessario, ed è questa la mia vittoria più grande. Vi voglio bene", ha scritto. Un post enfatico, forse involontariamente il miglior modo per celebrare l'inauguration day di Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.