Grande Fratello Vip 5, Dayane piange a dirotto: "Non vedo mia figlia Sophia da otto mesi, non ce la faccio più" | Video

Tempo di confidenze, come spesso accade, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Samantha De Grenet, Carlotta Dell'Isola e Dayane Mello si ritrovano nella camera arancione su un letto e parlano delle chiamate ai propri familiari, concesse dal Grande Fratello in virtù del prolungamento del reality. La De Grenet sembra la più propositiva, forse per il fatto che la sua lontananza da casa non sia così lunga come quella delle compagne. Dayane, nella casa da 4 mesi, non riesce proprio infatti a vincere la nostalgia per la figlia Sophia, tanto che dopo alcuni momenti di silenzio crolla e si lascia andare a un pianto molto forte.

Carlotta, Samantha e Rosalinda consolano Dayane Mello

La modella però è affranta: "Sono 6 mesi che non vedo la figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi", ha raccontato. Le vip, cui si aggiunge Rosalinda Cannavò, la stringono in un forte abbraccio e cercano di tirarla su di morale, esprimendo il proprio dispiacere per il suo dolore. Dayane è particolarmente abbattuta perché sente di aver perso i 6 anni della figlia, che non torneranno più. Le concorrenti incoraggiano in tutti i modi la brasiliana, chiamata a quel punto per la fatidica telefonata con i familiari. Ma la nostalgia comincia a essere insopportabile.

