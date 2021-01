Sanremo, niente pubblico: ipotesi figuranti come negli studi televisivi

20 gennaio 2021 a

a

a

Sanremo, niente pubblico al teatro Ariston dal 2 al 6 marzo, ma si fa largo l'ipotesi figuranti. La Rai si atterrà alle disposizioni delle autorità competenti riguardo alle decisioni sul prossimo Festival, per quanto riguarda la sicurezza. È questa la posizione della Rai, a quanto si apprende, considerando quanto deciso dal prefetto di Imperia, Alberto Intini, che ha deciso che non ci potrà essere pubblico, né pagante né a invito. La Rai starebbe valutando, sempre secondo quanto si apprende, di utilizzare dei figuranti pagati, in sostanza equiparando l’Ariston a uno studio televisivo, sempre previa autorizzazione delle autorità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.