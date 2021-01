Elisabetta Gregoraci, camicia sbottonata e seno in bella vista: cita Sepulveda e parla di sogni | Foto

20 gennaio 2021 a

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si è dedicata alla famiglia e agli affari, volando a Dubai in compagnia del suo ex marito Flavio Briatore e soprattutto del figlio Nathan Falco. Ora la showgirl è tornata in Italia e per il momento è impegnata a regalare scatti mozzafiato su Instagram agli oltre un milione e mezzo di follower. Nell'ultima foto pubblicata sul suo profilo appare con camicia sbottonata e seno in bella vista. Insomma, uno scatto da paura, per una immagine davvero sexy.

Questa la frase con citazione di Luis Sepulveda: "Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili", ha scritto. E chissà quale potrà essere il sogno che Elisabetta ha tanta voglia di esaudire.

