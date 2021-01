Otto e Mezzo, dibattito sul futuro dell'Italia da Lilli Gruber su La7: ospiti De Benedetti, Giannini e Severgnini

20 gennaio 2021 a

Si parlerà del nuovo corso degli Stati Uniti e del futuro dell'Italia nella puntata di oggi, mercoledì 20 gennaio, di Otto e Mezzo. Ospiti del programma di La7 condotto da Lilli Gruber sono Carlo De Benedetti, Massimo Giannini e Beppe Severgnini. Un editore e imprenditore e due grandi giornalisti per trovare analogie e differenza sulle fasi storiche in cui si trovano i due Paesi, tra divisioni interne, governi in bilico, tensioni economiche e sociali e le difficoltà provocate dalla pandemia di Covid-19. Il tutto a poca distanza dall'incontro che si è tenuto nel tardo pomeriggio al Quirinale tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

