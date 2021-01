La pupa e il secchione 2021, ecco chi sono i pupi: uno per uno le loro schede

20 gennaio 2021 a

a

a

La pupa e il secchione e viceversa 2021. Conosciamo i pupi, uno per uno, con le loro schede. Sono i protagonisti della trasmissione in prima serata su Italia1 da giovedì 21 gennaio su Italia1.

GIANLUCA imprenditore

Gianluca Tornese

28 anni, di Napoli

Verace proprio come le sue origini partenopee. Gianluca può sembrare a volte arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne.



MATTEO organizzatore di eventi

Matteo Diamante

31 anni, di Genova

Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. E li ha recuperati, tanti anche di ragazze straniere. Ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha avuto qualche esperienza in tv. Il mondo delle secchione lo affascina.

MATTIA modello e p.r.

Mattia Garufi

24 anni, di Milano

Mattia è un ex pugile. È cresciuto sulla strada e il suo carattere può sembrare a volte aggressivo, ma è un ragazzo molto determinato che oggi ha una sola priorità: lo sport. Si sente un guerriero, dice di amare tutte le donne, e che questo amore è corrisposto. Il suo miglior amico è il papà, con cui vive e con il quale ha un rapporto bellissimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.