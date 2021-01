La pupa e il secchione 2021, ecco chi sono le pupe: una per una la loro scheda. C'è anche una seconda classificata a Miss Universo 2019

20 gennaio 2021 a

La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, comincia giovedì 21 gennaio 2021 su Italia 1 in prima serata. Ecco la scheda delle Pupe.

JESSICA modella e commessa

Jessica Bucci

25 anni, di Avezzano (L’Aquila)

Abruzzese doc, una ragazza semplice e diretta al punto di definirsi “ghetto style”, Jessica dice sempre ciò che pensa e spesso lo fa con grinta e vivaci piazzate. Vive a Torino dove lavora come commessa.

È consapevole di essere una bella ragazza, è piuttosto vanitosa e si specchia continuamente. Ha preferito lavorare piuttosto che dedicare il suo tempo allo studio. Le domande di cultura generale non sono quindi il suo forte.

LAURA influencer e beauty queen

Laura Antonelli

19 anni, di Pomezia (Roma)

Laura è una giovanissima e verace ragazza di provincia, da sempre poco dedita allo studio, ma tanto bella quanto inconsapevole delle sue doti di fascino e sensualità. Ha la risata sempre pronta, adora essere al centro dell’attenzione. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”. Ha poche amiche perché, secondo lei, le ragazze sono invidiose della sua bellezza.

LINDA seconda classificata Miss Universo Italia 2019

Linda Taddei

20 anni, di Ferrara

Sguardo da cerbiatta e fisico mozzafiato è difficile resistere al suo fascino. Linda è consapevole della sua bellezza e sa come usarla per ottenere ciò che vuole ma ha anche un carattere molto dolce e sensibile che spesso la porta alla “lacrima facile”. Possessiva e sicura di sé, si è classificata seconda al concorso Miss Universo Italia nel 2019. Linda ammette di non aver mai letto un libro in vita sua e di aver preferito la vita mondana allo studio.



MIRYEA ballerina e influencer

Miryea Stabile

22 anni, di Brescia

Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico.



STEPHANIE modella indossatrice

Stephanie Bellarte

19 anni, di Pavia

La sua bellezza innocente potrebbe trarre in inganno. Ma Stephanie è una ragazza determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. È consapevole della sua bellezza, che considera la sua arma vincente. Nonostante la giovane età, ha già vinto diversi titoli da Miss. Appassionata di moda, ha una camera che sembra un negozio, con armadi a vista e buste di noti marchi in esposizione. Si dichiara pronta ad innamorarsi. E chissà che non trovi la sua anima gemella proprio in questa esperienza…





