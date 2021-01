Pomeriggio5, la previsione choc della sensitiva Teodora Stefanova lascia di stucco Barbara D'Urso: "Diventerai nonna" | Video

20 gennaio 2021 a

Previsione choc ricevuta in diretta tv da Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio5 di mercoledì 20 gennaio in onda su Canale5. La sensitiva Teodora Stefanova, ospite in studio, ha previsto per lei un 2021 davvero ricco di colpi di scena. Su tutti ce n'è stato uno in particolare che ha preso un po' alla sprovvista la conduttrice: "Diventerai nonna", le ha detto a bruciapelo Teodora, suscitando la reazione decisamente sorpresa sia della stessa Barbara D'Urso che dell'ospite in collegamento Alessandro Cecchi Paone.

Barbara D'Urso ha due figli, avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi. Si tratta di Giammauro (classe 1986), ed Emanuele (1988). Insomma, per nipoti in arrivo questo, secondo la sensitiva Stefanova, dovrebbe essere l'anno buono per Carmelita.

