Grande Fratello Vip 5, Andrea Roncato attacca ancora Stefania Orlando: "Avevo problemi di droga e lei scappò subito via con un altro"

E' tornato d'attualità il matrimonio ormai concluso da 20 anni tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, concorrente al Grande Fratello Vip 5. L'attore si è difeso sui social dalle accuse che alcuni fan gli hanno mosso dopo le sue parole a Live Non è la D'Urso sulla ex moglie: "La mia attuale moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca***te - ha affermato -. E' Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni, se dicessi tutte le verità sarebbero guai, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito".

Roncato ha poi proseguito, entrando maggiormente nel dettaglio: "Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con questa storia”, ha tuonato infine l'attore. In tv era stato più esplicito: "Finì anche perché lei stava con un altro uomo", ha sottolineato.

