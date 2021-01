Oroscopo Corriere giovedì 21 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, le previsioni per la giornata

20 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 21 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario, le previsioni per la giornata per questi tre segni dello zodiaco d'acqua. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle nel dettaglio per i segni in questione.

CANCRO

Una grande notizia potrebbe sconvolgere momentaneamente la vostra vita. Sarà molto eccitante ma vorreste più tempo libero per festeggiare.

SCORPIONE

Nuovi obiettivi potrebbero apparire sulla scena. Sviluppi inaspettati all'interno di un gruppo richiederanno una rivalutazione del percorso intrapreso.

PESCI

La vostra vita potrebbe improvvisamente essere più intensa di quanto vi aspettavate, forse a causa della comparsa di nuovi elementi sulla scena.

