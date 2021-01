Oroscopo Corriere giovedì 21 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni per la giornata

20 gennaio 2021 a

Le previsioni per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra. Questo l'oroscopo del Corriere di giovedì 21 gennaio 2021 per Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono gli astri relativamente a questi tre segni dello zodiaco.

TORO

Se siete attualmente coinvolti sentimentalmente, aspettatevi che la vostra relazione raggiunga un nuovo livello di comprensione.

VERGINE

Le conversazioni con le persone che vi circondano potrebbero portare informazioni interessanti che modificheranno il vostro modo di pensare.

CAPRICORNO

Questa dovrebbe essere una giornata stimolante. La possibilità di un viaggio futuro potrebbe sorgere inaspettatamente e potrebbe emozionarvi.

