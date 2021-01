Margherita Buy, il matrimonio finito con Sergio Rubini: poi dall'amore con Renato De Angelis è nata la figlia Caterina

20 gennaio 2021 a

Margherita Buy è una delle attrici più importanti del cinema italiano. Nata a Roma il 15 gennaio 1962, l'attrice ha ora dunque 59 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, Margherita è stata sposata con il collega Sergio Rubini. Dopo la fine del matrimonio, nel 1999 si è legata al chirurgo Renato De Angelis, dal quale ha avuto la figlia Caterina nel 2001.

In una vecchia intervista, la Buy come madre si è definita in questo modo: "Molto diversa da quella dei film - ha sottolineato - che neanche si accorge delle pene d’amore della figlia. Ho sempre voluto essere molto presente e, se ho fatto rinunce professionali per stare di più con lei, non le ho vissute come tali". "Ho provato a dare le regole, ma poi non riesco tanto a tenere il punto, sono troppo buona", ha aggiunto. Attualmente Margherita Buy è single.

