La pupa e il secchione 2021, concorrente di Perugia nel programma che parte giovedì 21 gennaio. Giulia Orazi: chi è la giovane veterinaria

20 gennaio 2021 a

a

a

Giulia Orazi, veterinaria perugina, è tra i concorrenti della puntata di giovedì 21 gennaio de La pupa e il secchione. Parte in prima serata su Italia 1 la nuova edizione del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy.

Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione. Anche in questa edizione, infatti, per sovvertire gli stereotipi delle donne più dedite alla cura del corpo e all’apparenza e degli uomini dall’aspetto fisico trascurato e concentrati esclusivamente sui libri, non mancheranno i Viceversa. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate.

La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma. Durante le sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Giulia Orazi ha 27 anni ed è di Perugia. Timidissima e molto riservata, le piacerebbe imparare a lasciarsi andare di più e sconfiggere la sua timidezza. Giulia si è laureata a 24 anni e, una settimana dopo, era già in Irlanda per uno stage. Al rientro, si è iscritta alla specialistica. Non si è mai fermata e va avanti nel suo percorso formativo, convinta che la cultura sia libertà e la chiave che permette di aprire ogni porta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.