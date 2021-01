Restart, oggi su Rai2 con Annalisa Bruchi: ospiti Monti, Morani, Marattin e Cassese

20 gennaio 2021 a

Restart torna oggi, mercoledì 20 gennaio, in prima serata su Rai2. Ospiti di Annalisa Bruchi sono l'ex premier e senatore Mario Monti, il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Misiani e l'ex ministro e cassazionista, Sabino Cassese. Primo piano sulla crisi di governo e sugli scenari per le prossime settimane. Che governo sarà dopo la fiducia? Sarà in grado di gestire un Paese già piegato dalla pandemia e dalla crisi economica? Queste le domande che saranno poste agli ospiti e vedranno anche gli interventi di Sergio Rizzo, Peter Gomez, Tobias Piller, gli imprenditori Enzo Carella e Sandro Venzo a cui si aggiungerà la testimonianza di un ristoratore finito nelle mani dell’usura.

