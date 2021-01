Porta a Porta di oggi 20 gennaio su Rai1: ospiti Salvini, Delrio e Lupi

20 gennaio 2021 a

Porta a Porta torna oggi, mercoledì 20 gennaio, con una nuova puntata in seconda serata su Rai1. Ospiti di Bruno Vespa saranno il leader della Lega, Matteo Salvini; l'ex ministro delle Infrastrutture e parlamentare del Pd Graziano Delrio e Maurizio Lupi di Noi per l'Italia. La puntata inizierà alle 23.30, al termine della partita di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli (in caso di tempi supplementari e calci di rigore ci potrebbero essere dei ritardi). Al centro della puntata la crisi di governo e i nuovi scenari dopo l'incontro tra Conte e Mattarella che si è tenuto nel tardo pomeriggio al Quirinale.

