Uomini e donne, Sophie bacia Giorgio senza mascherina. E Matteo non nasconde la delusione: "Che tristezza" | Video

Puntata ricca di colpi di scena a Uomini e donne, mercoledì 20 gennaio in onda su Canale5. Due esterne per Sophie Codegoni. Prima con Matteo e poi con Giorgio. La tronista dimostra di non avere ancora le idee chiare, soprattutto perché i due corteggiatori hanno un carattere diversissimo tra loro.

"Sono felice come un bambino, ho trovato anche una compatibilità caratteriale oltre che chimica e fisica", ha commentato Matteo. "Ho trovato con lui pure la chiave ironica a cui io tengo tanto", la replica di Sophie.

Uomini e Donne, il bacio di Sophie Codegoni che divide Matteo e Giorgio

Poi la Codegoni si è espressa così durante l'esterna con Giorgio, l'altro suo pretendente: "Tu hai un carattere come altri uomini che ho avuto in passato, devo decidere se andare sul sicuro con te oppure scegliere una persona nuova come Matteo", ha spiegato la ragazza. Poi tra di loro è scattato il bacio, stavolta senza mascherina. E Matteo non è riuscito a nascondere la delusione: "Provo tristezza e paura di essere deluso", ha commentato.

