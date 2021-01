Amici 2021, Arianna torna nella casetta da trionfatrice. Aka7even, gioia per Martina e delusione per il suo inedito Yellow

20 gennaio 2021 a

Torna l'appuntamento con il daytime di Amici 2021, su Canale5 dalle 16,10. Tra i protagonisti, oltre al seguito della polemica tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per via della ballerina Rosa, ci dovrebbe essere anche Arianna Gianfelici. La cantante si è aggiudicata la sfida nella puntata andata in onda lunedì 18 e mercoledì 20 gennaio è pronta a fare il suo ritorno nella casetta da trionfatrice.

Amici 2021, Arianna e Martina superano le sfide: la cantante convince con Grignani e Noemi

Arianna è pronta a rimettersi al lavoro in vista del nuovo pomeridiano di sabato 23 gennaio anche se qualche fan della trasmissione di Maria De Filippi è convinto che la ragazza tornerà alle vecchie cattive abitudini di snobbare le prove e i compiti che le vengono assegnati. Vedremo se avrà imparato la lezione. Quel che è certo è il suo talento, dimostrato in occasione di ben due sfide. Torna nella casetta anche Martina, per la gioia di Aka7even, il quale tuttavia deve smaltire la delusione per il suo inedito Yellow, non apprezzatissimo dal pubblico.

