Naike Rivelli nuda su Instagram. La provocazione della figlia di Ornella Muti

Naike Rivelli fa impazzire i social pubblicando alcune foto su Instagram nuda, come mamma l'ha fatta. La mamma, nello specifico, è Ornella Muti icona anni '80 della bellezza. Le foto senza veli di Naike Rivelli dividono gli utenti tra chi la critica per la provocazione o per il corpo e tra chi invece, tanti, esprimono entusiasmo. In una sorride in piedi, completamente nuda con le stelline che coprono le parti sensibili. Si nota tuttavia un generoso seno, nel secondo scatto è davanti allo specchio con un asciugamano che la copre parzialmente, ma con il lato b in bella vista, nella terza foto mostra il seno.

Non è la prima volta che pubblica foto hot. E anche questa volta, come era accaduto in precedenza, ha taggato la madre.

