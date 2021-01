Emanuele Fiano, la moglie psicologa. Hanno vissuto per un anno in Israele

20 gennaio 2021 a

Emanuele Fiano è senza dubbio uno degli esponenti politici più presenti in tv. E' nato a Milano nel 1963 e gli amici lo chiamano Lele. E' figlio di Nedo Fiano, ebreo deportato ad Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia. E' sposato dal 1989 e da allora il matrimonio con Tamara Rabà, psicologa, è rimasto in piedi. Hanno vissuto per un anno in un Kibbutz al confine con il Libano. Insieme hanno avuto due figli.

Molto presente in tv è molto attivo anche sui social dove promuove la sua attività politica. Tuttavia non ama mettere in mostra il suo lato privato: della sua vita oltre la politica parla pochissimo e preferisce il riserbo.

Oggi, 20 gennaio, sarà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1, la trasmissione condotta da Serena Bortone a partire dalle 14.

