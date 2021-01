Lina Sastri, "il Covid assassino lo ha vinto". L'annuncio sui social della morte del fratello, noto ristoratore

20 gennaio 2021 a

E' morto, a causa del Covid, il fratello dell'attrice napoletana Lina Sastri. E' lei stessa a darne notizia con un post commosso (con foto) sui social. Carmelo, detto Carmine, era un noto ristoratore napoletano e proprietario di uno dei locali più apprezzati per la cucina tradizionale partenopea.

Il post è commovente. "Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine - dice Lina - non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà.Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà.Ogni rischiosa azione lo ricorderà.E creerà un ristorante in cielo Carmine non può morire. È indimenticabile", ha scritto Lina su Facebook.

Carmelo Sastri aveva 73 anni ed ha contratto il Covid alla fine di dicembre. Ha prima lavorato negli Usa, quindi in Germania. Qui ha aperto un locale ad Hannover, cui poi ne sono seguito molti, prima a Londra, poi a Capri e infine Napoli, dove ritornò alla fine di questa lunga migrazione decidendo di aprire Il Bagatto, ritenuto- come scrive Fanpage - il primo locale gay della città.

