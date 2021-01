Oggi è un altro giorno, Martina Colombari ed Emanuele Fiano ospiti di Serena Bortone su Rai1

20 gennaio 2021 a

a

a

Torna oggi, su Rai1, Oggi è un altro giorno. La trasmissione condotta da Serena Bortone comincia alle ore 14 e sui canali social del programma sono stati annunciati gli ospiti.

Si tratta di Martina Colombari e di Emanuele Fiano i cui nomi compaiono sull'account ufficiale della trasmissione. Un programma nel quale Serena Bortone come ogni volta (la trasmissione si è fermata solo lunedì scorso per la crisi di governo alla Camera dei Deputati per dare spazio alla diretta) cercherà di carpire ai propri ospiti segreti e aneddoti. Colombari e Fiano sono solo due delle anticipazioni di un pomeriggio ricco di personaggi e colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.