Uomini e Donne, il bacio di Sophie Codegoni che divide Matteo e Giorgio

La protagonista è lei, Sophie Codegoni. Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news, i riflettori della puntata di oggi mercoledì 20 gennaio 2021 sono accesi su di lei. Trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi (ore 14.45) ricca di colpi di scena. Mentre Davide Donadei è sempre combattuto fra Chiara e Beatrice e non sa chi scegliere, Sophie sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio. Tutti sono convinti che la scelta ricadrà su Matteo ma Sophie prova un forte interesse per Giorgio e, in esterna, si lascerà andare ad un bacio che, tuttavia, non andrà in onda. Sophie e Giorgio si sono baciati a telecamere spente

Matteo resterà deluso e ferito come sorpresi sono i suoi fan che credevano Sophie avesse ormai scelto lui. La puntata del dating show dovrebbe continuare con Giancarlo che sta continuando a conoscere Alessandra dopo l’addio ad Aurora Tropea. Armando Incarnato ha ufficialmente chiuso con Brunilde e dovrebbe tornare in studio.

