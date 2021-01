Grande Fratello Vip 5, Tommaso e la fine del primo amore: "Mi picchiò e mi lasciò solo in mezzo alla strada" | Video

20 gennaio 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5. Seduti al tavolo della cucina per uno spuntino serale, i concorrenti ascoltano il racconto di Tommaso Zorzi riguardo al suo primo amore. L'influencer racconta di aver conosciuto un ragazzo milanese quando ancora si trovava a Glasgow: un rapporto sbilanciato, nel quale aveva completamente annullato la propria personalità, perdonando qualunque cosa. "Le mie paranoie erano che il giorno in cui l'avrei visto ci sarebbe stato un problema e avrebbero annullato il volo", ha spiegato Tommaso. Giulia Salemi gli chiede subito: "Ma allora perché è finita se eri così preso", ha domandato.

Il racconto del primo amore di Tommaso Zorzi

Tommaso inizialmente non vorrebbe raccontare, ma spinto da Stefania Orlando (che ha già saputo la storia) rivela i dettagli: "Durante una serata in discoteca lo vedo avvicinarsi a un altro uomo. Chiedo spiegazioni - ha raccontato - ma lui fece nei miei confronti un bruttissimo gesto di violenza, dopo il quale venni lasciato da solo in strada. Da lì ho detto no, ha aggiunto Tommaso. In realtà Zorzi lo perdonò per poi lasciarlo poco tempo più tardi. "Forse fece quel gesto per l'alcol, ha un buon carattere", ha spiegato ancora. "Ora sono subito molto disponibile, carino - ha detto - però alla prima cosa sbagliata mollo". Tommaso ha imparato la lezione.

