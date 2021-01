Elisabetta Canalis nuda su Instagram, seno coperto ma sensualità alle stelle. Fan in delirio: "Ti prego togli le mani" | Foto

19 gennaio 2021 a

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi follower su Instagram (quasi 3 milioni). L'ex Velina ha deciso di iniziare la sua settimana con una foto che ha mandato in tilt i social, uno scatto senza veli ad alto tasso di sensualità.

Sfondo in bianco e nero e niente maglietta, jeans e soltanto le mani a coprire il seno, la carica sexy di Elisabetta Canalis è sempre alle stelle, da far invidia senza dubbio anche alle colleghe più giovani. E così i complimenti nei commenti si sprecano, c'è anche chi in maniera anche un po' irriverente invita la showgirl "a togliere le mani". Ma il fisico e il sex appeal di Elisabetta sono davvero da applausi.

