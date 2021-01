Barbara D'Urso diventa un cartone animato: rosa rossa e seno in bella mostra

19 gennaio 2021 a

Barbara D'Urso diventa perfino un cartone animato, ma certo non senza essere particolarmente sexy, come è sempre (e da anni) la conduttrice e attrice napoletana che il 7 maggio compirà 64 anni. E' lei stessa a pubblicare due immagini animate sul suo profilo Instagram, seguito da ben 2.8 milioni di follower.

Barbara indossa una camicia a quadri aperta e una sottoveste che fatica a contenere il suo prosperoso seno. Ovviamente altro non è che l'elaborazione di vere foto, come fanno spesso gli utenti di Instagram. D'Urso ha in mano una rosa rossa, strizza l'occhio e invia un bacio ai suoi fan.

