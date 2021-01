Matrimonio a prima vista, le coppie del passato: ecco che fine hanno fatto. Molte sono scoppiate e quanti colpi di scena

19 gennaio 2021 a

L'edizione di Matrimonio a prima vista del 2020 è stata quella della popolarità del docureality. E' stata trasmessa sul canale Real Time e da oggi, martedì 19 gennaio 2021, un'altra edizione è cominciata disponibile sulla piattaforma a pagamento Discovery+ . Si tratta della sesta edizione.

E le coppie del passato? Vediamo che fine hanno fatto e premettiamo che molte di queste sono scoppiate. E non sono mancati i colpi di scena. Edizione 2020: Giorgia e Luca che sembravano i più affiatati, si sono lasciati dopo aver detto di proseguire. Gianluca e Sitara hanno rotto subito mentre Nicole e Andrea sono andati avanti per pochissimo. Oggi Gianluca vive a Copenaghen (dove lavora) con la sua ragazza, mentre Nicole si è fidanzata con Marco Rompietti, ternano, tra i protagonisti della quarta edizione. Sitara ha avuto una breve storia con Andrea Ghiselli, ex marito di Nicole Soria.

Eccoci alla quarta stagione e anche qui le tre coppie protagoniste si sono lasciate. Fulvio e Federica si sono persi di vista, mentre Marco e Ambra sono rimasti amici con lui che si è fidanzato appunto con Nicole. Cecilia e Luca invece hanno avuto una pesante rottura. La ragazza oggi è fidanzata con un altro uomo ed è felice. Stesso discorso vale per la terza e la seconda stagione con un’unica eccezione che arriva da Francesca e Stefano che al momento pare siano ancora felici insieme. Una eccezione che conferma la regola. E questa edizione del 2021 appena cominciata promette colpi di scena. Staremo a vedere.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, ecco le tre coppie formate dagli esperti: il docureality è su Discovery+

